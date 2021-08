Juventus, per il dopo Cristiano Ronaldo c'è anche l'ipotesi Icardi. Ma dipende da Mbappè

Non solo Aubameyang, la Juventus ha avviato contatti anche per Mauro Icardi: c'è da risistemare un attacco che è vicinissimo a perdere Cristiano Ronaldo e che dovrà essere, anche solo numericamente, rimpolpato. Oltre a loro anche Moise Kean, che sarebbe però ulteriore rinforzo e non alternativo alle piste che portano a gabonese e argentino. Attenzione però alla situazione particolarissima dell'attacco parigino: se dovesse partire Mbappè, ecco che l'uscita di Icardi sarebbe automaticamente esclusa. Come lo è l'ipotesi Gabriel Jesus, che è stato dichiarato incedibile dal City.