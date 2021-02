Juventus, per la fascia spunta Esteves: Paratici lo seguiva già in estate

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus segue con attenzione la crescita del terzino Tomas Esteves, di proprietà del Porto prossimo avversario di Champions dei bianconeri ma attualmente in prestito in Inghilterra al Reading. Classe 2002 e un talento che gli ha permesso di essere accostato a Cancelo. In estate Paratici ci aveva fatto un pensierino e ora è tornato a pensarci dopo il no di Reynolds, finito a Roma nel corso del mercato invernale.