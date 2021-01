Juventus, Pirlo: "Era importante comandare così contro la prima in classifica"

vedi letture

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, parla dopo il 3-1 al Milan a Sky Sport. "Era importante per noi stessi, non abbiamo guardato i risultati di chi ci era sopra. Eravamo concentrati, abbiamo fatto bene, tra qualche mese vedremo dove saremo. Era importante, però, per cercare lo spirito di chi vuole comandare in un campo così importante contro la prima in classifica".

Su Rabiot "Non sa neanche Rabiot che potenzialità ha da esprimere, è un giocatore box to box. Bentancur? Era stanco, rischiava il doppio giallo, siamo stati veloci a toglierlo".