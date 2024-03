Juventus, Pogba torna a parlare: "Non sono mai cresciuto così tanto in un anno".

vedi letture

Torna a parlare Paul Pogba e lo fa sul suo profilo Instagram nel giorno del suo completanno. Il centrocampista francese è stato squalificato per 4 anni per doing:

"Non ho mai imparato e non sono mai cresciuto così tanto in un anno. Le prove che Allah manda sono inevitabili ed è facile vedere solo le cose brutte ma qualunque cosa accada, Al hamdoulilah. Al hamdoulilah per i buoni, i cattivi, i momenti duri e i tempi di tranquillità".