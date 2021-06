Juventus, pressing per Locatelli: Dragusin più 30 milioni la chiave per convincere il Sassuolo

Prosegue il corteggiamento della Juventus per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sta ben figurando in nazionale e resta un obiettivo concreto per la formazione bianconera in vista della prossima stagione. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in settimana potrebbe esserci un incontro fra Cherubini e Carnevali per definire l'accordo. La società emiliana valuta il ragazzo sui 40 milioni ma l'inserimento nella trattativa di Dragusin, più 30 milioni, potrebbe essere la chiave per far decollare il tutto.