Juventus, presto la firma di Locatelli fino al 2028: ingaggio maggiorato per il centrocampista

Manuel Locatelli e l'aumento dell'attuale ingaggio dopo la firma sul nuovo accordo. Lo scrive 'Sportmediaset.it': attualmente legato alla Juventus da un contratto fino al 2026 da tre milioni di euro netti l'anno, il centrocampista della Nazionale dopo la firma del contratto fino al 30 giugno 2028 riceverà uno stipendio più alto rispetto a quello attuale.

Locatelli non è l'unico calciatore che sta trattando il rinnovo del contratto con la Juventus: già ufficializzato il nuovo accordo con Gatti, presto sarà il turno di Fagioli e Locatelli, ma ci sono discussioni in corso anche con gli entourage di Bremer, Szczesny, Rugani, Vlahovic, Chiesa e Soulé, esterno d'attacco attualmente in prestito al Frosinone.