Retroscena di mercato: idea di scambio tra Chukwueze e Nico Gonzalez, il Milan ha detto no

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, negli ultimi giorni della sessione di trasferimenti si era paventata l'idea di un possibile scambio tra Samuel Chukwueze e Nico Gonzalez, con il primo che avrebbe vestito il bianconero e il secondo il rossonero.

Tuttavia, l'operazione non è andata in porto perché il Milan ha deciso di cambiare strategia. Di conseguenza, i due giocatori hanno preso strade diverse: Nico Gonzalez si è trasferito all'Atletico Madrid in prestito oneroso con diritto di riscatto (che può diventare obbligatorio), mentre Chukwueze è passato al Fulham sempre in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro.