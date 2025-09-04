Retroscena di mercato: idea di scambio tra Chukwueze e Nico Gonzalez, il Milan ha detto no
TUTTO mercato WEB
Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, negli ultimi giorni della sessione di trasferimenti si era paventata l'idea di un possibile scambio tra Samuel Chukwueze e Nico Gonzalez, con il primo che avrebbe vestito il bianconero e il secondo il rossonero.
Tuttavia, l'operazione non è andata in porto perché il Milan ha deciso di cambiare strategia. Di conseguenza, i due giocatori hanno preso strade diverse: Nico Gonzalez si è trasferito all'Atletico Madrid in prestito oneroso con diritto di riscatto (che può diventare obbligatorio), mentre Chukwueze è passato al Fulham sempre in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris L'allarme di Rovella e le spiegazioni del Capitano fanno luce sul nuovo corso azzurro e su cosa davvero non ha funzionato con Spalletti. Cosa succede a Federico Chiesa?
Le più lette
1 L'allarme di Rovella e le spiegazioni del Capitano fanno luce sul nuovo corso azzurro e su cosa davvero non ha funzionato con Spalletti. Cosa succede a Federico Chiesa?
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile