Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Salta la prima panchina in Serie C: Colavitto e il Giugliano si separano

Salta la prima panchina in Serie C: Colavitto e il Giugliano si separanoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 19:12Serie C
di Tommaso Maschio

È durata appena tre partite – due di campionato e una di Coppa Italia Serie C – l’esperienza del tecnico Colavitto sulla panchina del Giugliano. Il club campano ha infatti annunciato con una nota ufficiale l’addio del tecnico che ha risolto il suo contratto. Questo il comunicato:

“La società Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere, con il Responsabile Tecnico della Prima Squadra Gianluca Colavitto.
Contestualmente si comunica l’interruzione del rapporto in via consensuale con l’allenatore in seconda Marco Noviello.
Il club ringrazia il mister e il suo secondo, per l’umanità dimostrata e il lavoro svolto in questi mesi augurando le migliori fortune personali e professionali”.

Per la sua sostituzione sono due i nomi in ballo: Emanuele Troise e Mirko Cudini. Proprio quest’ultimo, già cercato in estate, nelle scorse ore sarebbe balzato in pole e potrebbe prendere il posto del collega nelle prossime ore anche se persiste un nodo legato alla durata del contratto che potrebbe prevedere un'opzione rispetto all'anno standard offerto.

Articoli correlati
Giugliano, è già addio con Colavitto? Tecnico assente alla presentazione della squadra... Giugliano, è già addio con Colavitto? Tecnico assente alla presentazione della squadra
Giugliano, scelto l'allenatore: panchina affidata a Colavitto Giugliano, scelto l'allenatore: panchina affidata a Colavitto
Il Giugliano si attiva per il post Bertotto. Per la panchina, testa a testa Maiuri-Colavitto... Il Giugliano si attiva per il post Bertotto. Per la panchina, testa a testa Maiuri-Colavitto
Altre notizie Serie C
Ternana, Mammarella: "Soddisfatto del mercato. Tenere Martella è stata la cosa più... Ternana, Mammarella: "Soddisfatto del mercato. Tenere Martella è stata la cosa più difficile"
Perugia, affondo per Megelaitis: è svincolato, Meluso lo seguiva già a Lecce TMWPerugia, affondo per Megelaitis: è svincolato, Meluso lo seguiva già a Lecce
Salta la prima panchina in Serie C: Colavitto e il Giugliano si separano UfficialeSalta la prima panchina in Serie C: Colavitto e il Giugliano si separano
Santopadre: "Al Perugia auguro il meglio. Squadre B portano benessere e giovani"... TMW RadioSantopadre: "Al Perugia auguro il meglio. Squadre B portano benessere e giovani"
Perugia, Faroni: "Club ordinato e in regola. Se si vogliono follie io non sono l'uomo... Perugia, Faroni: "Club ordinato e in regola. Se si vogliono follie io non sono l'uomo giusto"
Triestina, altro arrivo dagli svincolati: l'attaccante Faggioli ha firmato un annuale... UfficialeTriestina, altro arrivo dagli svincolati: l'attaccante Faggioli ha firmato un annuale
Fiamozzi: "Dopo anni in A e in B, Trento è stata una scelta di vita. È il club della... Fiamozzi: "Dopo anni in A e in B, Trento è stata una scelta di vita. È il club della mia città"
Giugliano, Nepi prolunga il contratto. Nuova scadenza fissa al 2027 UfficialeGiugliano, Nepi prolunga il contratto. Nuova scadenza fissa al 2027
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris L'allarme di Rovella e le spiegazioni del Capitano fanno luce sul nuovo corso azzurro e su cosa davvero non ha funzionato con Spalletti. Cosa succede a Federico Chiesa?
Le più lette
1 L'allarme di Rovella e le spiegazioni del Capitano fanno luce sul nuovo corso azzurro e su cosa davvero non ha funzionato con Spalletti. Cosa succede a Federico Chiesa?
2 Ecco la prima Italia di Gattuso, provato il 4-3-3 con Kean davanti. Le ultime di formazione
3 Balentien la sorpresa del Milan di Allegri: per lui dieci piegamenti ogni gol sbagliato
4 Mercato chiuso, ma non per gli svincolati: le migliori occasioni a costo zero
5 Retroscena di mercato: idea di scambio tra Chukwueze e Nico Gonzalez, il Milan ha detto no
Ora in radio
TMW News 19:30TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 20:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Barella: "Con Mancini e Spalletti tante cose non hanno funzionato, Gattuso ci ha dato serenità"
Immagine top news n.1 Gattuso: "Non ho tempo di emozionarmi, sento tante pressioni ma con l'Estonia faremo bene"
Immagine top news n.2 La FIGC ricorderà Armani prima di Italia-Estonia. Gravina: "Un vero orgoglio nazionale"
Immagine top news n.3 Nkunku: "Quando mi ha chiamato il Milan ho sentito un brivido. Leao è eccellente"
Immagine top news n.4 Ecco la prima Italia di Gattuso, provato il 4-3-3 con Kean davanti. Le ultime di formazione
Immagine top news n.5 Mercato chiuso, ma non per gli svincolati: le migliori occasioni a costo zero
Immagine top news n.6 Niente Estonia e Israele per Scamacca: l'attaccante lascia il ritiro della Nazionale
Immagine top news n.7 Cosa aveva detto Tare e perché Gimenez è rimasto (tra le lamentele e le spinte del padre)
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Liverpool, il mercato, la Champions e l'Italia. La strana estate di Federico Chiesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il retroscena sul mancato trasferimento di Kolo Muani alle Juve e l'affare Zhegrova
Immagine news podcast n.2 Il calciomercato è finito, Isak è il recordman. E la Premier League fa un altro record
Immagine news podcast n.3 Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT
Immagine news podcast n.4 L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Santopadre: "Al Perugia auguro il meglio. Squadre B portano benessere e giovani"
Immagine news Altre Notizie n.2 Dario Canovi: "Italia, non sono ottimista. La colpa non è dei ct ma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, c'è fiducia in Gennaro Gattuso? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Si apre la fase 2 del mercato: tra rinnovi di contratto e svincolati
Immagine news Serie A n.2 Barella: "Con Mancini e Spalletti tante cose non hanno funzionato, Gattuso ci ha dato serenità"
Immagine news Serie A n.3 Gattuso: "Non ho tempo di emozionarmi, sento tante pressioni ma con l'Estonia faremo bene"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, l'agente di Bianco sorpreso: "RIchiesto in Europa, non in A. Paok grande chance"
Immagine news Serie A n.5 Da Marchisio a Sheva fino a Baggio, le leggende del calcio salutano Giorgio Armani
Immagine news Serie A n.6 Corvino: "Non ci siamo sentiti di mandare Delle Monache e Salomaa a Rimini"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Zasso su Pagano: "Ha scelto Bari per Caserta. Ha il gol nel suo DNA e grande potenziale"
Immagine news Serie B n.2 Pandolfi: "Catanzaro mi ha sempre affascinato. Accordo trovato in due ore"
Immagine news Serie B n.3 Una Serie B nel segno dell'italianità e della gioventù: quasi la metà dei tesserati è U23
Immagine news Serie B n.4 Mascardi: "Chiamata in Azzurro è stata incredibile. Spero di continuare a vivere questo sogno"
Immagine news Serie B n.5 Alessandro Plizzari rinnova col Venezia. Il portiere ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie B n.6 Trezeguet elogia il Bari: "Da sempre squadra tosta, spero possa tornare in Serie A"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Mammarella: "Soddisfatto del mercato. Tenere Martella è stata la cosa più difficile"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, affondo per Megelaitis: è svincolato, Meluso lo seguiva già a Lecce
Immagine news Serie C n.3 Salta la prima panchina in Serie C: Colavitto e il Giugliano si separano
Immagine news Serie C n.4 Santopadre: "Al Perugia auguro il meglio. Squadre B portano benessere e giovani"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Faroni: "Club ordinato e in regola. Se si vogliono follie io non sono l'uomo giusto"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, altro arrivo dagli svincolati: l'attaccante Faggioli ha firmato un annuale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli Women, innesto importante in attacco: arriva la belga Vanmechelen
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Hurtig: "Non ci nascondiamo: sarà dura, ma vogliamo vincere il campionato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dall'Arsenal alla Juventus Women: Lia Walti è bianconera. Ha sottoscritto un biennale
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, colpo a centrocampo: visite mediche per Walti. Arriva dall'Arsenal
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U19, le convocate di Matteucci in vista del Round 1 di qualificazione all'Europeo
Immagine news Calcio femminile n.6 Il FVS sbarca nel femminile, Trasciatti: "Servirà a evitare errori. Qualche differenza con la C"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso