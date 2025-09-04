Ufficiale Salta la prima panchina in Serie C: Colavitto e il Giugliano si separano

È durata appena tre partite – due di campionato e una di Coppa Italia Serie C – l’esperienza del tecnico Colavitto sulla panchina del Giugliano. Il club campano ha infatti annunciato con una nota ufficiale l’addio del tecnico che ha risolto il suo contratto. Questo il comunicato:

“La società Giugliano Calcio 1928 comunica di aver trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere, con il Responsabile Tecnico della Prima Squadra Gianluca Colavitto.

Contestualmente si comunica l’interruzione del rapporto in via consensuale con l’allenatore in seconda Marco Noviello.

Il club ringrazia il mister e il suo secondo, per l’umanità dimostrata e il lavoro svolto in questi mesi augurando le migliori fortune personali e professionali”.

Per la sua sostituzione sono due i nomi in ballo: Emanuele Troise e Mirko Cudini. Proprio quest’ultimo, già cercato in estate, nelle scorse ore sarebbe balzato in pole e potrebbe prendere il posto del collega nelle prossime ore anche se persiste un nodo legato alla durata del contratto che potrebbe prevedere un'opzione rispetto all'anno standard offerto.