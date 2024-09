Juventus pronta a tornare in Champions da protagonista. Dal PSV al City, tutte le avversarie

PSV, RB Lipsia, Stoccarda, Lille, Aston Villa, Manchester City, Club Brugge e Benfica. Al sorteggio di Montecarlo sarebbe potuta andare decisamente peggio alla Juventus di mister Thiago Motta, fatta eccezione per la corazzata di Guardiola. Dopo la rivoluzione estiva che ha portato a Torino calciatori del calibro di Douglas Luiz, Khephren Thuram, Francisco Conceicao, Teun Koopmeiners o Nico Gonzalez, i bianconeri sono pronti a tornare in Champions da protagonisti per riaffermare la propria identità anche a livello internazionale dopo un anno di anonimato. Si parte col PSV in casa il 17 settembre, si chiude il 29 gennaio sempre allo Stadium col Benfica.

LE AVVERSARIE

PSV

Malik Tillman: è questo il pericolo numero uno per la Juventus nella sfida che inaugurerà il cammino europeo di Danilo e compagni. Il trequartista tedesco-americano è arrivato dal Bayern Monaco per 12 milioni e rappresenta senza dubbio la ciliegina sul mercato degli olandesi. Occhio poi anche alla voglia di rivalsa: contro i bianconeri saranno impegnati tre ex Serie A come Hirving Lozano (Napoli), Sergino Dest (Milan) e Rick Karsdorp (Roma).

La formazione ideale - PSV (4-2-3-1): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Oppegard; Veerman, Schouten; Bakayoko, Tillman, Lozano; De Jong. Allenatore: Bosz.

RB Lipsia

23 milioni per il laterale Geertruida, 21 per l'esterno Nusa, 10 per il portiere Vandevoordt, altri 10 per il centrocampista centrale Oueadraogo, senza dimenticare il rinnovo del prestito del baby fenomeno Xavi Simons, ma anche le cessioni illustri di Dani Olmo e Simakan tra mediana e retroguardia. Dopo il quarto posto della scorsa Bundesliga, il RB Lipsia ha dato il via come al solito a una piccola rivoluzione. L'allenatore e i bomber restano però gli stessi: rispettivamente, Marco Rose e il tandem Sesko-Openda (46 gol in due l'anno scorso).

La formazione ideale - RB Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Lukeba, Raum; Haidara, Seiwald, Kampl, Xavi Simons; Openda, Sesko. Allenatore: Rose.

Stoccarda

Non solo il RB Lipsia, la Juventus affronterà anche un'altra formazione tedesca nel suo girone di Champions League: lo Stoccarda. Seconda forza della passata Bundesliga, arrivata davanti addirittura al Bayern Monaco, la squadra di mister Hoeness in estate si è però indebolita vendendo al Borussia Dortmund bomber Guirassy. Non è certo un caso il fatto che per provare a sostituirlo siano serviti ben due nuovi attaccanti: Deniz Undav ed Ermedin Demirovic.

La formazione ideale - Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Stiller, Chabot, Kratzig; Millot, Karakor; Leweling, Undav, Fuhrich; Demirovic. Allenatore: Hoeness.

Lille

Ormai da due anni nel mirino delle italiane, Juventus compresa, Jonathan David si prepara a sfidare i bianconeri tra le mura dello Stadio Pierre Mauroy. Accanto a lui nell'attacco del Lille c'è l'ex obiettivo della Lazio Matias Fernandez-Pardo, giovane talento ispano-belga che il club francese si è assicurato quest'estate dal Gent per circa 10 milioni di euro. Da segnalare, al momento più come curiosità che altro, anche l'arrivo dalle giovanili del PSG di Ethan Mbappé, fratello minore di Kylian.

La formazione ideale - Lille (3-4-2-1): Chevalier; Mandi, Alexsandro, Diakité; Meunier, Haraldsson, Andrè, Gudmundsson; E. Mbappé, Sahraoui; David. Allenatore: Genesio.

Aston Villa

Quella contro l'Aston Villa non sarà certo una partita qualsiasi. Non tanto per la Juve in sé, ma sicuramente per il grande ex dell'incontro Douglas Luiz, che dopo il trasferimento a Torino di quest'estate torna subito a Birmingham per affrontare quelli che fino a poco tempo fa erano i suoi compagni di squadra. I Villans di mister Emery, trascinati fin dalla loro area dalla personalità del Dibu Martinez, quest'estate hanno aggiunto maggiore qualità alla loro rosa con gli acquisti del difensore Maatsen e del centrocampista Onana, due nuovi titolarissimi per una rosa già capace di arrivare al quarto posto nella scorsa Premier League.

La formazione ideale - Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. Allenatore: Emery.

Manchester City

Il ritorno di Gundogan e l'addio di Julian Alvarez, ma soprattutto la permanenza di Guardiola in panchina e di bomber Haaland in attacco. La schiacciasassi Manchester City è ripartita da qui, dalle certezze di sempre, con l'obiettivo - ormai non è certo una novità dalle parti dell'Etihad Stadium - di alzare la coppa più ambita d'Europa. Anche perché, a livello di titoli, la stagione non è iniziata nel migliore dei modi col ko per 2-1 nella finale di FA Cup contro i cugini dello United.

La formazione ideale - Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Gvardiol, Dias, Akanji; Foden, Rodri, Gundogan, Grealish; Bernardo Silva, De Bruyne; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Club Brugge

Campione in carica in Belgio, il Club Brugge in estate ha perso i 29 gol di Igor Thiago, centravanti brasiliano ceduto al Brentford per oltre 30 milioni di euro. A trascinare l'attacco dei nerazzurri oggi ci pensano quindi i nuovi acquisti Tzolic e Nilsson, due scommesse tutte da vincere in Jupiter Pro League, anche se la vera stella resta una vecchia conoscenza della nostra Serie A: l'ex Bologna Skov-Olsen.

La formazione ideale - Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Siquet, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Vetlesen, Onyedika; Skov Olsen, Vanaken, Tzolis; Nilsson. Allenatore: Hayen.

Benfica

Di Maria ritrova la Juventus da avversario insieme all'ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral. Dopo il secondo posto della scorsa Primeira Liga, gli Encarnados hanno puntato fortissimo su bomber Pavlidis per scardinare le difese portoghesi e non solo in questo 2024-2025. Il bomber greco, prelevato dall'AZ Alkmaar per quasi 20 milioni di euro (e strappato anche alla concorrenza del Bologna in Serie A), è senza dubbio la minaccia numero uno per la retroguardia di Thiago Motta.

La formazione ideale - Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Barreiro, Florentino; Aursnes, Joao Mario, Di Maria; Pavlidis: Allenatore: Schmidt.

IL CALENDARIO

17 settembre ore 18.45

Juventus-PSV

2 ottobre ore 21

RB Lipsia-Juventus

22 ottobre ore 21

Juventus-Stoccarda

5 novembre ore 21

Lille-Juventus

27 novembre ore 21

Aston Villa-Juventus

11 dicembre ore 21

Juventus-Manchester City

21 gennaio ore 21

Club Brugge-Juventus

29 gennaio ore 21

Juventus-Benfica

DOVE VEDERE LA CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025

