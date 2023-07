Juventus, quale futuro per Bonucci? Per Il Giornale Pirlo lo ha chiamato alla Sampdoria

vedi letture

Suggestiva possibilità per la Sampdoria di Andrea Pirlo in ottica mercato. Secondo quanto riportato da Il Giornale, con Leonardo Bonucci che sembra più vicino all'addio alla Juventus dopo 502 presenze, potrebbero aprirsi le porte del club blucerchiato.

Non solo Arabia Saudita, MLS o Newcastle quindi: per il quotidiano il tecnico doriano avrebbe già chiamato il suo ex compagno di squadra per chiedergli la disponibilità a raggiungerlo a Genova per tentare l'immediata risalita in Serie A.