Juventus, quanto starà fuori Vlahovic? PSG a forte rischio, in dubbio anche per l'Inter

Nella giornata di ieri Massimiliano Allegri ha comunicato, in conferenza stampa, l'indisponibilità di Dusan Vlahovic per la sfida contro il Lecce. Un riacutizzarsi dello storico problema muscolare fra pube e adduttori che lo ha condizionato fortemente la scorsa stagione e che orea rischia di tenerlo fuori non soltanto per la gara in Salento. Secondo Tuttosport infatti il rischio che il serbo debba saltare la sfida Champions col PSG è piuttosto concreto e anche il derby d'Italia contro l'Inter del prossimo 6 novembre sarebbe in dubbio.