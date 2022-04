Juventus, Rabiot: "L'arbitro ha deciso la partita, il fallo su Zakaria era dentro l'area"

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter. "Sono contento della mia prestazione e di quella di squadra, abbiamo fatto una grande partita facendo quello che ci ha chiesto il mister. Ci è mancato soltanto il gol, abbiamo fatto un errore sul rigore e la stessa cosa contro il Villarreal. Per me è una delle partite dove abbiamo giocato meglio, mentre con il Villarreal fino a dieci minuti dalla fine abbiamo giocato molto bene. Oggi abbiamo preso un palo, forse c'era anche un rigore e poteva cambiare la partita. L'arbitro ha deciso la partita, il fallo su Zakaria era in area ed è un episodio importante. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto veramente bene".

Prima di questa partita volevate vincere per?

"Volevamo vincere perché era una partita importante, potevamo passare davanti all'Inter e mettere pressione a Napoli e Milan. Ci sono ancora sette partite e tanti punti a disposizione".

Cosa ti ha detto Allegri al momento del cambio?

"Mi ha detto che avevo fatto molto bene, volevo però finire la partita perché mi sentivo bene".