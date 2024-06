Juventus, Rabiot resta in bilico. I bianconeri valutano Khephren Thuram

Una decisione che non arriva, un rinnovo che rimane bloccato lì, senza possibilità di appello. Adrien Rabiot ancora non ha comunicato la propria volontà di prolungare la propria avventura con la Juventus: come riportato da Sky Sport i bianconeri hanno iniziato a guardarsi intorno valutando così altri profili, tra cui il connazionale Khephren Thuram, centrocampista classe 2001 in forza al Nizza e fratello di Marcus, attaccante dell'Inter. Ad ogni modo Rabiot deciderà il proprio futuro al termine dell'Europeo.

Per quanto riguarda Thuram la trattativa potrebbe facilmente sbloccarsi, vista la richiesta non particolarmente esosa del club transalpino, che si accontenterebbe di incassare circa 18 milioni di euro, considerando il fatto che Thuram è in scadenza di contratto nel 2025. Sul francese c'è anche la Roma, ma l'inserimento dei giallorossi potrebbe scatenare un'asta.