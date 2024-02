Ufficiale Juventus, rimborsato bond del 2019 da 175 milioni. Non usato aumento di capitale

La Juventus gode economicamente di discreta salute. Perché oggi è stato rimborsato il bond che era stato negoziato nel 2019 al Global Exchange Market di Dublino. Ed è stato possibile senza utilizzare l'aumento di capitale che è stato deliberato nei mesi scorsi che è pari a 72 milioni circa. Se è vero che al 31 dicembre le risorse in cassa erano pari a 12 milioni, la Juve ha deciso di utilizzare alcune linee bancarie già esistenti - e non utilizzate per circa 236 milioni negli scorsi mesi - per rimborsare il bond da 175 milioni più 5,9 milioni di interessi. Parte del bond verrà rimborsato grazie alle anticipazioni dei diritti audiovisivi della prossima stagione.

Insomma, almeno nel breve periodo la Juventus non dovrebbe avere problemi e necessità di un ulteriore aumento di capitale, anche se è chiaramente necessaria la partecipazione alla Champions League della prossima stagione - fondamentale per evitare un'altra immissione - e probabilmente un paio di plusvalenze importanti (Soulè, forse Vlahovic e Chiesa) per un'ulteriore tranquillità di cassa.

Questo il comunicato ufficiale del club bianconero in merito al bond rimborsato dopo il prestito de. "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, in data odierna, è stato rimborsato integralmente il prestito obbligazionario non convertibile “€175,000,000 3.375 per cent. Notes due 19 February 2024” (codice ISIN XS1915596222), con scadenza il 19 febbraio 2024, negoziato sul sistema multilaterale di negoziazione “Global Exchange Market” di Euronext Dublin, per l’ammontare nominale di € 175 milioni, oltre agli interessi di periodo maturati pari a circa € 5,9 milioni".