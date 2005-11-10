Roma, i convocati di Gasperini per il Cannes: out Cherubini, c'è l'uomo mercato Soulé
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Mister Gasperini ha diramato la lista dei giallorossi che domani alle 17.30 affronteranno la formazione francese. Cherubini assente causa febbre.
Mister Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Cannes-Roma, impegno amichevole che attende i suoi giallorossi domani pomeriggio alle ore 17.30 allo Stade Pierre de Coubertin. Di seguito l'elenco completo, dal quale è assente il giovane Luigi Cherubini per febbre.
I convocati della Roma per l'amichevole col Cannes
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Nardin, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Panico, Di Nunzio, Giammattei, Bah.
Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Dybala, Arena.
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