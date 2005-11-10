Di Lorenzo su Lukaku: "Anno particolare a livello personale, lo aspettiamo a braccia aperte"

Il capitano del Napoli ha commentato anche lo sfogo di De Bruyne contro il gioco di Conte: "Non dobbiamo dipendere da un calciatore".

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione degli azzurri. Tra i vari argomenti toccati, c'è stata anche la situazione dei due campioni belgi Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Di seguito le dichiarazioni del laterale destro.

Il messaggio di Di Lorenzo per De Bruyne e Lukaku

"Sfogo De Bruyne? Mi allineo al direttore, è l'allenatore che decide come si gioca, non dobbiamo dipendere da un calciatore. De Bruyne si è messo a disposizione del gruppo e del mister fino a quando è stato disponibile. Ha fatto bene, poi è rientrato negli ultimi mesi, ha chiuso bene secondo me. Lukaku lo aspettiamo a braccia aperte, ha vissuto un anno particolare a livello personale, gli siamo stati vicini, non vediamo l'ora che arrivi".