Juventus, Ronaldo cerca partner: Morata meglio di Dybala, ma la sua vera spalla è Chiesa

vedi letture

In casa Juventus Cristiano Ronaldo è ancora alla ricerca di un partner ideale in attacco. Contro l'Udinese Alvaro Morata è favorito su Paulo Dybala, per sinergie rodate col portoghese e per condizione fisica. Ma la vera arma in più bianconera è Federico Chiesa, che potrebbe rientrare proprio questo weekend: se nell'allenamento di oggi dimostrerà di stare bene, domani sarà titolare. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.