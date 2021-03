"Juventus-Ronaldo, operazione negativa". Rivedi il bilancio di Condò sul rendimento di CR7

"L'operazione Ronaldo si rivela negativa. Non dico fallimentare perché hanno vinto due Scudetti, ma quel risultato lo avevi già ottenuto con giocatori meno forti e costosi". Ha parlato così il giornalista Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "Ronaldo era stato acquistato per competere in Champions, lo avevi preso perché avevi fatto due finali e ti era mancato molto poco per vincere. Pensavi di aggiungere ciò che mancava, solo che nelle prime due stagioni è mancato il resto della Juventus mentre stavolta è franato anche Ronaldo".

