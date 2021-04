Juventus, Ronaldo out contro l'Atalanta. Tuttosport: "Tornerà con il Parma"

vedi letture

Assenza importante oggi per Andrea Pirlo. La sua Juventus scenderà in campo contro l'Atalanta senza Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato fermato per un problema ai flessori e non sarà a disposizione ma molto probabilmente potrà essere schierato nel turno infrasettimanale contro il Parma. Questo il titolo a riguardo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Ronaldo con il Parma".