Juventus-Sassuolo 3-1, le pagelle: Ramsey decisivo, Szczesny inoperoso. Traoré con personalità

vedi letture

JUVENTUS-SASSUOLO 3-1: 50' Danilo, 58' Defrel, 82' Ramsey, 92' Ronaldo

JUVENTUS

Szczesny 6 - Serata tranquilla, davvero inaspettato. Eppure deve raccogliere un pallone dal sacco, per sua fortuna ininfluente.

Danilo 7 - L'uomo simbolo del nuovo ciclo targato Andrea Pirlo. Terzino destro o sinistro, centrale nella difesa a tre, uomo ovunque e decisivo. Il tiro che si insacca all'angolino è una prodezza balistica di rara bellezza.

Bonucci 5,5 - Il giallo rimediato dopo 13' rischia di condizionarne la prestazione. Defrel lo brucia sul tempo e segna il gol dell'1-1.

Demiral 6 - Gioca per le assenze di De Ligt e Chiellini, ma è una riserva di lusso. Poche sbavature contro la sua ex squadra.

Frabotta 6,5 - Nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi. Nella ripresa mette a referto l'assist decisivo per il gol del 2-1 di Ramsey. Sempre più coraggioso.

Chiesa 6 - Ripetere la notte magica di San Siro era molto difficile. L'ex Viola prova a muoversi sulla trequarti ma non crea grossi pericoli. Paura per un colpo subito nel finale di primo tempo, per fortuna rientra in campo. (Dall'86' Bernardeschi s.v.).

Bentancur 6 - Pirlo lo sostituisce solo per evitare che si faccia ammonire per la seconda volta (rischio già corso col Milan). A centrocampo è una diga insuperabile, Djuricic non crea alcun problema. (Dal 46' Rabiot 6 - Fa quello che gli chiede Pirlo. Fondamentali un paio di chiusure su Boga).

Arthur 6 - Niente di trascendentale. Gioca pulito, ogni tanto verticalizza con pericolosità. Davanti alla difesa fa buona guardia.

McKennie 6 - Boa, regista ed esterno. In 19' fa vedere tutto il suo repertorio e fa capire perché ormai è fondamentale per la Juventus. Alcune giocate di grande qualità ma deve alzare presto bandiera bianca. (Dal 19' Ramsey 6,5 - Pirlo lo vuole risparmiare ma è costretto a inserirlo subito. Ripaga con la solita applicazione e un gol fondamentale, poco prima di lasciare il campo). (Dall'86' Morata s.v.).

Dybala 6 - Si accende solo in un paio di circostanze, ma non crea grossi pericoli alla difesa ospite. E nel finale di frazione deve alzare bandiera bianca per infortunio. (Dal 43' Kulusevski 6,5 - Come a San Siro, un ingresso che spacca la partita. Grande impatto, gioca con classe e crea occasioni a profusione).

Cristiano Ronaldo 6 - Si salva con il gol segnato nel finale. Ha diverse occasioni ma è pigro e non riesce a concretizzare. Alla fine trova il 3-1 con una grande progressione.

Allenatore: Andrea Pirlo 6,5 - Terza vittoria consecutiva in campionato, per la prima volta in stagione. La sua Juve finalmente ha cominciato a marciare, nonostante le assenze e qualche passaggio a vuoto. Ha la rosa più forte, ora arriva la prova più difficile. Sfortunato nel primo tempo per i due infortuni, fortunato nella ripresa: i due giocatori che stava per sostituire confezionano la rete del 2-1.

SASSUOLO

Consigli 6,5 - Tre reti sul groppone per l'estremo difensore neroverde ma era quasi riuscito nell'impresa di sbarrare la strada a Ronaldo, grande parata sul portoghese mentre nel finale non può nulla.

Muldur 5,5 - Sicuramente il più in difficoltà della linea difensiva di De Zerbi, nel primo tempo soffre le scorribande di Frabotta mentre nella ripresa si trova a fronteggiare tra alti e bassi Kulusevski. (Dal 73' Oddei 6 - Esordio da ricordare per questo classe 2002, nel finale prova anche a sorprendere Szczesny).

Chiriches 5,5 - Si trova davanti un Ronaldo non in grandissima serata, una buona prestazione fino al gol realizzato da Ramsey. Si fa scorrere passivamente la sfera davanti sul traversone di Frabotta. (Dal 87' Ayhan sv).

Ferrari 6 - Serve involontariamente il pallone per il momentaneo primo vantaggio bianconero a Danilo, non sbaglia però quasi nulla. Pochi problemi soprattutto sui palloni aerei.

Kyriakopoulos 5,5 - Diligente, ordinato e quando c'è da spingere non si tira indietro. Accompagna sempre l'azione lungo la corsia mancina, peccato per la disattenzione nel finale che costa il gol al Sassuolo.

Obiang 4,5 - Battaglia in mezzo al campo, una buona prestazione fino all'intervento duro e da evitare ai danni di Federico Chiesa. Un'ingenuità che costringe i suoi a giocarsi un tempo intero in inferiorità numerica.

Locatelli 6,5 - Elegante come sempre. Nel primo tempo viene tallonato ad ogni passo da Dybala, nel secondo tempo dà il via all'azione del pareggio. Diverse giocate degne di nota, sempre a testa alta.

Defrel 7 - Si vede pochissimo ma quando c'è da mettere la zampata non si fa di certo pregare. Splendido il movimento sull'assist di Traoré per il momentaneo pareggio in inferiorità numerica. (Dal 68' Boga 6 - Soltanto una sgasata, l'inferiorità numerica non lo aiuta).

Djuricic 5,5 - Il primo tentativo verso la porta bianconera è il suo, per il resto finisce fin troppo presto per eclissarsi. Qualche pallone giocato, fa ammonire Bentancur ma non incide. (Dal 46' Lopez 6 - Meno appariscente rispetto alle solite prestazioni ma non demerita).

Traoré 6,5 - Parte a sinistra, passa a destra e finisce in mezzo. De Zerbi lo sposta da una parte all'altra del campo, una scelta comunque vincente come dimostrato dall'assist vincente per Defrel.

Caputo 5 - Soffre la marcatura stretta da parte di Leonardo Bonucci, calcia in due occasioni verso la porta bianconero senza inquadrare lo specchio. Poco servito dai compagni. (Dal 46' Toljan 5,5 - Prova a dare manforte a Muldur, nel finale si perde anche lui).

De Zerbi 6 - Fronteggiata praticamente a viso aperto la Juventus, l'espulsione di Pedro Obiang proprio sul finire del primo tempo gli scombina i piani. Come sempre, il tecnico neroverde, incide anche con i cambi. Fa spaziare lungo tutto la trequarti campo Traoré, mossa vincente che quasi gli permette di fare risultato a Torino nonostante l'inferiorità numerica.