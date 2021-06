Juventus-Sassuolo, presto nuovo incontro per Locatelli. Restano divergenze sulla formula

vedi letture

La Gazzetta dello Sport torna ad occuparsi della trattativa fra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. Le due società si sono incontrate nei giorni scorsi e l'operazione ha registrato le buone intenzioni di tutte le parti in causa: la Juventus oggi sembra indirizzata verso una formula "alla Federico Chiesa", quindi con un prestito biennale con riscatto obbligatorio, magari inserendo nella trattativa un giovane dell'Under23 oltre a 30 milioni cash. Il Sassuolo, da parte sua, preferirebbe incassare tutti i 40 milioni cash, come da richiesta originale. A metà della prossima settimana, si legge, Juventus e Sassuolo si rivedranno per portare avanti i ragionamenti.