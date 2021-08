Juventus, si avvicina il ritorno di Pjanic: il trofeo Gamper l'occasione giusta per chiudere

vedi letture

La Juventus continua a lavorare per il ritorno in bianconero per Miralem Pjanic. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il problema principale continua a essere il suo salario: otto milioni e mezzo dei quali il Barcellona si vuole alleggerire completamente e non solo in parte. Il trofeo Gamper di domani diventa così l’opportunità di un vertice di mercato tra Federico Cherubini e la controparte bluagrana.