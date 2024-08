TMW Juventus, si continua a lavorare per Sancho. Operazione possibile solo in prestito

vedi letture

Non solo Nico Gonzalez della Fiorentina - che sta svolgendo le visite a Torino - e Francisco Conceiçao del Porto - prossimo allo sbarco in Italia -, in attesa che si sblocchi anche la trattativa con l’Atalanta per Teun Koopmeiners, per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Thiago Motta.

La Juventus infatti è sulle tracce anche di Jadon Sancho, classe 2000 che nonostante sia stato reintegrato al Manchester United dal tecnico Erik ten Hag, con cui nella passata stagione aveva avuto un diverbio che lo portò a tornare al Borussia Dortmund (con cui giocò 21 gare con tre reti) a gennaio, continua a non rientrare nei piani dell’olandese che finora l’ha schierato per appena 7’ in Community Shield.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club bianconero continua a trattare per convincere il talento inglese a scegliere l’Italia come prossima meta e aspetta un segnale da Manchester per avviare una vera e propria trattativa per il classe 2000. Un affare che si può fare solo in prestito, magari inserendo un diritto/obbligo di riscatto a fine stagione, e non a titolo definitivo. La palla è ora nei piedi dei Red Devils che dovranno decidere cosa fare del fantasista.