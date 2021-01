Juventus, si riparte da Scamacca: prossima settimana dialoghi Paratici-Carnevali

La Juventus riparte da Gianluca Scamacca. Andrea Pirlo è a caccia di un attaccante e in questa ultima settimana potrebbe ripartire all’attacco per la punta di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza proverà a trovare un compromesso con l’amministratore delegato dei neroverdi Carnevali. I bianconeri non vorrebbero andare oltre un prestito di sei mesi, soluzione che non è gradita agli emiliani. Sullo sfondo però ci potrebbe essere anche il Parma, che sarebbe disposto a prelevare il giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato a 16-17 milioni. Trovare un punto di incontro con la Juventus o monetizzare con il Parma? Questo è il dilemma in casa Sassuolo.