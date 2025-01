Juventus, slitta l'incontro fra l'agente di Antonio Silva e il Benfica

Quello di Antonio Silva del Benfica è uno dei nomi forti, insieme a Ronald Araujo del Barcellona, per la difesa della Juventus in questo mercato di gennaio. Nelle scorse ore si era parlato di un incontro imminente fra l'agente del difensore, Jorge Mendes, e Manuel Rui Costa, presidente del club lusitano.

Secondo Sky Sport il summit è però slittato di alcune ore per precisa volontà del club lusitano, visto che nella giornata di sabato è prevista la finale della Coppa di Lega portoghese che vedrà le Aquile affrontare lo Sporting Lisbona. Il Benfica, proprio per questo motivo, non vuol parlare di operazioni di mercato nelle prossime ore, restando concentrato solo e soltanto sulla partita.

Da qui lo spostamento dell'incontro che, salvo ulteriori rimandi e sorprese, sarà previsto per la giornata di domenica. L'agente Jorge Mendes attende quindi le mosse del Benfica per capire costi e fattibilità di un trasferimento a Torino, col giocatore stesso che intanto sta spingendo per spostarsi quanto prima alla Continassa per mettersi a disposizione di Thiago Motta.