Juventus, Soulé con l'Argentina: "In bianconero perché amo le sfide, sono ambizioso"

vedi letture

Matias Soulé è tra i talenti del momento. Olè gli ha dedicato uno speciale, dopo l'arrivo in Argentina, dove è stato convocato per esser visionato da vicino dal ct Lionel Scaloni. L'attaccante della Juventus ha parlato al quotidiano argentino. "Mi hanno seguito in un torneo che ho giocato con la Nazionale giovanile -ha avuto modo di raccontare lo stesso ragazzo in passato-: non avevo firmato col Velez, loro erano interessati e c'erano anche Monaco e Atletico Madrid. L'ho scelta per la sua grandezza, per i suoi obiettivi. Sono competitivo ed era la sfida più difficile".