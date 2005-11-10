Juventus, Spalletti conferma il flirt estivo con Mingueza: "C'è qualcosa di vero..."

La Juventus incrocia il Celta Vigo, con cui in estate ha trattato Oscar Mingueza, poi finito al Crystal Palace. In conferenza stampa, alla vigilia della partita con gli spagnoli, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha confermato questo interessamento: "I nostri i direttori hanno sondato il mercato in lungo e largo. Probabilmente c'è stato qualcosa di vero su Mingueza. Nel Celta ci sono diversi giocatori che possiamo giocare nel calcio Europeo".

Cosa le piace del Celta?

"È una squadra che ha questa qualità di saper stare in campo. È difficilmente squilibrata nelle fasi di gioco. Loro sono quasi sempre in preventiva e ogni tanto spezzano in due la squadra con quelli che pensano a difendere e quelli che vanno ad attaccare.

Giraldez é sicuramente un allenatore bravo ed emergente. È giovane perché ha quasi l'età di mio figlio e si vede che ha le qualità per allenare una squadra di livello importante”