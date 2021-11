Juventus, stretta su Vlahovic: il club bianconero prova ad anticipare la concorrenza

La Gazzetta dello Sport di oggi scrive di Dusan Vlahovic e racconta di una stretta della Juventus intorno al centravanti serbo. Cherubini ha il suo nome al primo posto nella lista e, scrive la Rosea, si viaggia su contatti sotterranei: dopo gli approcci con la società, ecco anche quelli con l’entourage di DV9. L’attaccante chiede 6 milioni netti a stagione d’ingaggio: il punto, si legge, è capire la richiesta della Fiorentina per liberarlo.

C’è concorrenza dall’estero: Tottenham e Manchester City su tutte, ma anche il Paris Saint-Germain. Per provare a giocare d’anticipo, la squadra bianconera di Torino proverà a muoversi sin da subito. Ovviamente tutto ciò fa comodo alla Fiorentina che spera di approfittarne e tenere alto il prezzo: vale a dire tra i 60 e 70 milioni di euro. In questo gioco molto costoso tutti hanno voglia di conoscere il verdetto in tempi celeri.