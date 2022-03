Juventus su Raspadori, il Sassuolo fissa il prezzo: 30 milioni senza sconti

vedi letture

Non solo Nicolò Zaniolo. La Juventus guarda il mercato italiano per il suo progetto di Ital-Juve in vista del futuro ed è confermato l'interesse per Giacomo Raspadori, anche lui tra gli azzurri stasera per la gara da dentro o fuori contro la Macedonia del Nord nel percorso verso Qatar 2022. Tuttosport oggi in edicola spiega che il Sassuolo chiede 30 milioni per Raspadori e non ha intenzione di fare sconti sul prezzo. Storicamente il club della famiglia Squinzi è bottega poco incline agli sconti, tanto che la trattativa per Manuel Locatelli si è protratta a lungo nel tempo e che faranno presumibilmente lo stesso anche quelle per Gianluca Scamacca e per Davide Frattesi.