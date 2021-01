Juventus-Udinese 4-1, le pagelle: Chiesa è rigenerato. Fioccano i 5 per i friulani

JUVENTUS-UDINESE 4-1

JUVENTUS

Szczesny 6 - Quando è chiamato in causa, a dir la verità in pochissime circostanze, non ha problemi particolari. È fortunato sia sul fallo di mano di De Paul, sia sulle due traverse sia di Larsen che di Zeegelaar. Nemmeno sul gol è colpa sua.

Danilo 6 - Zeegelaar non lo mette troppo in difficoltà, lui presidia la sua zona. Cerca di chiudere sulla traversa dell'olandese, ma va diritto e non riesce a fermarlo.

Bonucci 6 - Qualche disimpegno errato, ma anche recuperi e presenza nell'area avversaria. Serata che non lo impegna (dall'82' Chiellini s.v.).

De Ligt 6 - Prende un giallo forse un pelo esagerato, verrebbe saltato netto sul gol di De Paul. Per il resto cerca di dare solidità alla linea difensiva.

Alex Sandro 6 - Viene sovrastato da Stryger Larsen quando prende la traversa, poi si limita a difendere (dall'82' Frabotta 5,5 - Si fa saltare come un birillo sul gol del 3-1. Forse pensava fosse già finita).

Chiesa 7 - È rigenerato: trova qualche traversone pericoloso nel primo tempo, poi decide di mettersi in proprio siglando il raddoppio con un diagonale. Aiuterebbe anche il tris con la palla verso Ramsey che, però, non vale per il tocco di mano del gallese (dal 74' Kulusevski s.v.).

Bentancur 6,5 - Parte con qualche patema, poi cresce e dà il suo contributo.

McKennie 6 - Più lavoro oscuro che le solite incursioni verso la metà campo offensiva. Non si vede, nemmeno nel male (dal 65' Arthur 6 - Prende il posto del compagno quando la partita è già in discesa).

Ramsey 7 - Musso vince più volte la sfida contro di lui. Da pochi passi lo colpisce al petto, poi per ben due volte viene fermato quando potrebbe segnare. In condizioni ottime, recupera il pallone del vantaggio di De Paul, ma regalerebbe anche il contropiede all'Udinese poco dopo. Croce e delizia (dal 73' Bernardeschi s.v.).

Dybala 6,5 - Non è un centravanti e si vede. Dall'altro lato la Juventus non ne ha bisogno oggi, anche se certamente non è il migliore in campo. Aveva bisogno del gol, lo trova all'ultimo minuto.

Ronaldo 8 - Va avanti a un gol a partita come media, ne fa due. Anche stavolta sembra debordante fisicamente quando cambia passo su De Maio per l'1-0. L'assist per il raddoppio è bellissimo, poi davanti a Musso continua a essere freddo per il 3-0.

Pirlo 7 - Non ha il centravanti, utilizza un 4-4-2 per cercare di fare allargare l'Udinese. Vince la partita con Chiesa che si accentra.

UDINESE

Musso 6,5 - La sua sfida personale con Ramsey finisce in una tripla vittoria, prima con il corpo quando il gallese è a pochi passi, poi con un volo sulla propria sinistra per spedire in calcio d'angolo. Sui gol non può fare molto, senza di lui forse sarebbe un passivo ancora peggiore.

Bonifazi 6 - Senza infamia e senza lode, è il meno peggio.

De Maio 5,5 - Sul gol di Cristiano Ronaldo probabilmente in pochi avrebbero potuto fare molto, lui sbaglia però il movimento con il corpo e lascia il destro al portoghese, che fulmina Musso (dal 65' Molina 6 - Salta Frabotta con facilità e poi mette in mezzo, per quello che non sarà segnato un assist nei tabellini ma lo è).

Samir 4 - In più di qualche situazione è in difficoltà, in particolare quando gli attaccanti bianconeri hanno la faccia diretta verso la porta. Non riesce a contenere Chiesa sul raddoppio, poi sbaglia il pallone sul 3-0. Banda del buco anche sul gol di Dybala.

Stryger Larsen 6 - Si perde Chiesa sul secondo gol, ma se lo vede sfilare dietro senza che nessun compagno lo aiuti. Prova anche la fortuna con una combinazione volante, colpendo però una traversa.

Pereyra 5 - Cerca di dare quantità oltre che qualità, senza però dimostrare di essere al top della condizione (dal 74' Mandragora s.v.).

Walace 5 - Dovrebbe dare più protezione alla retroguardia, ma qualche volta si vede saltato (dall'81' Makengo s.v.).

De Paul 5 - È l'uomo mercato e vuole farsi vedere, trovando subito il lampo dello 0-1. Peccato che il suo tocco di mano pregiudichi la prodezza successiva costruita in concerto con Lasagna. Perde un pallone sanguinoso sul vantaggio della Juve, sul 3-0 viene tradito da un passaggio molle di Samir.

Zeegeelaar 5 - Non ha compiti offensivi, difensivamente non riesce a fermare Chiesa sul raddoppio, né Ramsey quando segnerebbe lo 0-3. Non una serata semplicissima, visto che da pochi passi colpisce la traversa.

Lasagna 5 - Si tuffa a dritta quando la palla è lunga, ma sbaglia un'occasione abbastanza importante nel primo tempo, quando potrebbe lasciare la sfera all'accorrente Pussetto (dal 74' Nestorovski s.v.).

Pussetto 5,5 - Generoso, prova a mettere pepe e a dialogare con Lasagna. Ci riesce a sprazzi, si fa male per un incrocio con Bonucci (dal 45' Forestieri 6 - Si accende sul 3-0, quando cede a Zeegelaar un cioccolatino solo da scartare. Il compagno di squadra lo spedisce sulla traversa. Prova la fortuna dalla distanza, non va tanto lontano).

Gotti 5 - Nel primo tempo prova a giocarla con due velocisti, non fa troppo male. Quando la sua squadra prova a venir fuori con il palleggio si vedono tutti i limiti.