Juventus, valutazioni su Pogba? L'eventuale addio avrebbe un costo ulteriore di 4 milioni

vedi letture

Dopo il nuovo infortunio, la Juventus è scontenta di Paul Pogba. Lo scrive la Repubblica che spiega come i 35 minuti del francese in campo abbiano sottolineato la spesa fin qui eccessiva per lui. Le valutazioni in merito al futuro iniziano ad esserci, anche se le modalità con cui il giocatore ha firmato il quadriennale la scorsa estate di fatto limitano le possibilità di addio: dovesse andarsene dopo solo una stagione, infatti, verrebbero meno i benefici del Decreto Crescita e così il club bianconero dovrebbe pagare circa 4 milioni di euro in più al fisco. Situazione opposta, invece, per Angel Di Maria: dovesse rinnovare dopo l'annuale firmato in estate, il Fideo farebbe "risparmiare" circa 4 milioni di euro alla società.