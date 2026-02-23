Tacconi: "Di Gregorio mi sembra in uno stato di coma, ma se non vuoi rovinarlo del tutto..."

Stefano Tacconi, storico ex portiere della Juventus, ha concesso un'intervista al quotidiano Tuttosport per commentare le difficoltà di Di Gregorio tra le fila bianconere. Questo il suo commento dopo gli errori compiuti dall'estremo difensore contro il Como: "Mi sembra in uno stato di coma. Purtroppo non è neanche colpa sua tutto quello che sta accadendo, però prendere gol a ogni tiro per un portiere è fonte di pensieri".

Su un ipotetico cambio tra i pali, Tacconi non si sbilancia: "Questo non lo so. Spetta a Spalletti decidere, lui ha la possibilità e l’opportunità di cambiare le cose. Ma oggi come oggi, DiGre è in uno stato confusionale come tutti gli altri". Infine, un consiglio a Spalletti da ex portiere: "Se non vuoi rovinarlo del tutto, devi dargli un’altra possibilità. Prima o poi farà qualcosa di buono".

La pagella di TMW dopo Juve-Como

Di Gregorio 4,5 - Ennesimo errore di questa stagione del portiere bianconero. Per la Juve il portiere è adesso un vero problema. Sempre indeciso, non dà garanzie.