Juve fuori dalla Champions? Tacconi: "Sarei felice di non vedere più in campo certe facce"

Stefano Tacconi, storico ex portiere della Juventus, attacca aspramente i bianconeri dopo la sconfitta casalinga col Como. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Ero allo Stadium, purtroppo. Cosa devo pensare? Se dovesse accadere quello che può accadere...".

Tacconi ha parlato così della possibile esclusione della Juve dalla prossima Champions: "Sarei anche contento. A quel punto il club potrebbe cacciarne via talmente tanti dalla squadra, che si libererebbe un po’ di spazio per calciatori di livello. Il tema vero però è un altro: chi li vuole questi?". Poi, un commento sulla corsa al quarto posto: "La vedo molto in salita. Ma c’è da cambiare un po’ tutto. E dopo un fallimento sarebbe anche giusto: sarei contento di non vedere più alcune delle facce che vedo in campo".

Su un'ipotetica Juve senza Champions, Tacconi ha infine aggiunto: "Aspetto economico a parte, con un fallimento totale alcune facce non le vedresti più. Ribadisco il problema centrale: ma chi li vuole questi qui? Magari qualcuno dovrà accontentarsi di guadagnare qualche soldo in meno. Il coltello dalla parte del manico ormai ce l’ha il procuratore di turno. Non c’è più chi si muove da solo, non c’è la personalità di prima", il suo sfogo sulla crisi della Vecchia Signora.