Juventus, Vlahovic cambia il volto dei bianconeri: Allegri ripensa al 3-5-2

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, con l'acquisto di Dusan Vlahovic la Juventus potrebbe cambiare volto anche in chiave tattica. Infatti Allegri starebbe pensando di rispolverare il 3-5-2 che il serbo conosce bene visto il recente passato in viola sotto la guida di Prandelli e Iachini. In questo modo, il tecnico bianconero solleverebbe Dybala e Vlahovic da compiti difensivi e gli permetterebbe, in attacco, di giocare senza troppi paletti tattici.