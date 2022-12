Juventus, Vlahovic farà lavoro personalizzato per alcuni giorni. Con l'Arsenal sarà risparmiato

Il quotidiano La Stampa fa il punto anche sulle condizioni di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus che nella giornata di ieri si è sottoposto ad esami strumentali al J Medical dopo un Mondiale vissuto piuttosto ai margini. La pubalgia lo tormenta da tempo e per questo nei prossimi giorni, si legge, il giocatore svolgerà un lavoro personalizzato per provare ad eliminare il problema e recuperare al 100%. Alla sfida di sabato a Londra verosimilmente non prenderà parte e così contro l'Arsenal la coppia d'attacco del 3-5-2 juventino sarà composta da Kean e Chiesa.