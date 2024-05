Juventus, Vlahovic racconta il gol con l'Atalanta. E spiega: "Sapevo che avremmo vinto"

Tramite i canali social della Juventus, Dusan Vlahovic ha raccontato nel dettaglio il suo gol contro l'Atalanta nella finale vinta dai bianconeri in Coppa Italia:

"Ho visto come si sviluppava l'azione, sapevo che il giocatore dietro di me mi marcava a uomo e giocava fortissimo sulla pressione, parlavamo del fatto che si poteva trovare spazio dietro le sue spalle con un movimento corto lungo e così è stato. Quando ho visto che Andrea stoppava la palla, ho fatto un movimento verso di lui e poi sono andato dietro la schiena di Hien. Poi fortunatamente è rimasto un giocatore che mi teneva in gioco e poi come ho ricevuto la palla davanti, ero convinto e sapevo che avrei fatto gol. Non era facile perché ho sentito Hien dietro di me e ho messo il braccio per allontanarlo e mi sono spostato sul destro e ho piazzato la palla. Comunque era l'inizio della partita e non si poteva esultare tantissimo, però sicuramente ho provato delle emozioni fortissime e alla fine abbiamo vinto e questa è l'emozione più grande e siamo veramente contenti, dobbiamo continuare così.

Vedendo i ragazzi, i compagni e l'ambiente dopo la partita contro la Salernitana ero convinto che alla fine avremmo vinto la partita, non per sottovalutare qualcuno ma solo perché avevo visto la squadra, la convinzione e l'attenzione in tutto quello che facevamo. Giocare una finale contro la Juventus non è facile per nessuno. Loro erano partiti come favoriti e non credo che fossero abituati a questo tipo di pressioni. In generale dicevano che l'Atalanta avrebbe vinto sicuramente e che noi non avremmo avuto chance e poi alla fine abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte, giustamente niente da togliere all'Atalanta che sicuramente è una squadra fortissima e lo sta dimostrando. Però siamo riusciti a vincere una partita veramente difficile. Ho incoraggiato i compagni prima della partita, è una cosa che faccio spesso e so quanto è importante, so che loro anche se non rispondono mi sentono ed è importante che io trasmetta questa emozione perché sono l'attaccante o il primo difensore e loro guardano tutti verso di me e le reazioni che ho io o le corse che faccio. Se le faccio bene, le fanno anche gli altri e se mi fermo, si fermano tutti e questo vale anche per Moise e Milik. Io vivo le partite su un piano emotivo alto e cerco di trasmettere energia positiva e giusta. In dei momenti non è stato così però sto cercando di trasmetterla".