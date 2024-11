Juventus, Yildiz migliore in campo del derby: "Grazie ragazzi". E la dedica a Del Piero

vedi letture

Kenan Yildiz è stato uno dei protagonisti del derby. Il numero 10 della Juventus ha realizzato la rete del definitivo 2-0 con cui la squadra di Thiago Motta ha superato fra le mura amiche il Torino.

Al termine del match, il ragazzo (premiato come migliore in campo) ha parlato ai canali ufficiali bianconeri direttamente dal terreno di gioco: "Grazie ragazzi, questo è per voi, grazie mille per tutto, anche per te Alex, buon compleanno".