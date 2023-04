Kean decide Juve-Verona: "Ho fatto degli sbagli ma ora sto crescendo. Allegri un aiuto"

Man of the match di Juventus-Verona, Moise Kean ha parlato al triplice fischio ai microfoni di Dazn: "Dopo la vittoria con l'Inter abbiamo motivazione per non mollare in quello che stiamo facendo. Non dobbiamo abbassare la guardia e continuare così".

Cos'è scattato nella vostra testa?

"Dopo la sosta non è mai facile. Oggi siamo riusciti nel modo giusto e speriamo di continuare così".

Qual è la tua ambizione?

"La mia ambizione è lavorare giorno per giorno, ho fatto degli sbagli e sto crescendo e capendo. È l'ora di dare la formazione a me stesso".

Allegri quanto ti sta aiutando?

"lI mister soprattutto nei momenti difficili mi ha sempre aiutato, mettendomi nel momento giusto. L'unico ringraziamento glielo posso dare sul campo, dimostrando che ci sono".