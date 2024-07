Kean-Fiorentina, la Juve comunica le cifre ufficiali: affare da 18 milioni di euro complessivi

Dopo l'ufficialità della Fiorentina, arriva anche il comunicato della Juventus sul trasferimento a titolo definitivo di Moise Kean in maglia viola. Ecco i dettagli economici ufficiali forniti dal club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 13 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 5 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 2,3 milioni, al netto degli oneri accessori".

Questa la nota della Juventus col saluto a Moise Kean: "Si separano le strade dell’attaccante ventitreenne e della Juventus dopo l’ultima parentesi insieme che durava dall’agosto del 2021. Per tirare le fila della storia di Kean con la maglia bianconera bisogna risalire al 2010, anno in cui la Juve lo preleva dal Torino. Muove i primi passi nel Settore Giovanile, si forma come calciatore e comincia a essere chiamato in Prima Squadra già nel 2016/2017 con Massimiliano Allegri che lo prende subito in considerazione. Esordisce in Serie A il 19 novembre 2016, all’età di 16 anni, e poco dopo gioca la prima anche in Champions League. Prestito all'Hellas Verona nella stagione successiva e poi ritorno alla Continassa, cessione all’Everton nell’estate del 2019 a terminare la prima parte di racconto.

Lo step successivo per Moise, nel 2020/2021, si chiama PSG: 17 gol totali nell’esperienza francese e altro rientro all’Everton. Al termine della sessione estiva la Juventus lo acquista nuovamente e i destini tornano a incrociarsi. Tre anni insieme, nei quali Moise ha segnato 14 reti, 11 delle quali in campionato (tra i giocatori della Juventus che negli ultimi tre campionati hanno segnato più di 10 gol, solo Arkadiusz Milik - 11 gol in 2483 minuti - ci è riuscito con meno minuti giocati di Moise Kean, in 2728 minuti totali). Ora, per lui, una nuova e stimolante esperienza. Un grande in bocca al lupo, Moise!".