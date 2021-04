Keylor Navas la legge malissimo, De Bruyne segna con un cross. PSG-City è 1-1 al 64'

Pareggio del Manchester City contro il PSG al minuto 64 della sfida del Parco dei Principi. Come sul vantaggio parigino, decisivo un calcio d’angolo: parte tutto dalla bandierina, il pallone arriva a Kevin De Bruyne che dalla sinistra mette in mezzo un pallone morbido, all’apparenza innocuo, che non viene toccato da nessuno. Il mancato intervento manda fuori tempo Keylor Navas che calcola malissimo la traiettoria e può solo guardare entrare in porta il pallone dell’1-1.