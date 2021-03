Kjaer: "Eliminare lo United sarebbe un segnale importante per il gruppo Milan"

vedi letture

E' sufficiente ripetere la gara d'andata per passare il turno? E' una delle domande fatte quest'oggi in conferenza stampa a Simon Kjaer, difensore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata. "Dobbiamo sempre migliorare, ma la gara fatta a Manchester ha dato buone risposte. Possiamo sempre cambiare qualcosa per migliorare. Non dobbiamo parlare più del nostro gruppo come gruppo di giovani, abbiamo fatto tanto e la strada per arrivare fin qui è stata lunga. Abbiamo sempre avuto la giusta mentalità e se buttiamo fuori lo United è importante, sarebbe un segnale di crescita. Domani come una finale, ma se passiamo il turno comunque non abbiamo vinto nulla".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Simon Kjaer.