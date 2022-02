Klopp: "Presseremo l'Inter durante il suo possesso per recuperare palla e ripartire..."

Il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' ha pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro l'Inter valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Sono molto eccitato per questa gara, ho molto rispetto per l'Inter: è cambiata tanto rispetto allo scorso anno, ma i nuovi acquisti hanno fatto bene e sono pronto per questa sfida. Ripeto, ho molto rispetto per l'Inter, ha ottimi giocatori soprattutto in attacco: è una squadra che ha molto possesso e questo ci darà la possibilità di pressarli e di recuperare palla".

Diogo Jota sta facendo molto bene

"La prima volta che ho visto Diogo Jota coi Wolves mi è subito piaciuto, è estremamente furbo e molto intelligente come giocatore. Sono felice che giochi con noi..."

