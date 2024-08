TMW Koopmeiners alla Juve, l'avventura inizia domani: visite mediche fissate alle 10.50

Tutto pronto per l'inizio dell'avventura alla Juventus di Teun Koopmeiners. Domani intorno alle 10.50 il centrocampista olandese è atteso al JMedical per sostenere le visite mediche: successivamente, il calciatore andrà in sede per firmare un contratto di cinque anni. L'accordo con l'Atalanta è stato raggiunto grazie a un'offerta da 52 milioni di euro più sei di bonus.

Oggi intanto la Juventus ha ufficializzato l'arrivo a titolo temporaneo dal Porto di Francisco Conceicao. Questo il comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".