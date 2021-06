Koopmeiners e Tomiyasu, l'Atalanta stringe. Coi soldi di tre obblighi di riscatto

L'Atalanta è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. La trattativa con l'AZ Alkmaar per il centrocampista classe '98 Teun Koopmeiners è in una fase molto avanzata: la richiesta del club olandese è di 20 milioni di euro, l'offerta della Dea è sui 18 e tutto lascia presagire che un accordo verrà trovato a stretto giro di posta.

L'altro grande obiettivo della società di patron Percassi è il difensore classe '98 del Bologna Takehiro Tomiyasu. Il calciatore nipponico potrebbe arrivare in una trattativa con Ebrima Colley come parziale contropartita. Ma intanto, scrive 'Tuttosport', questi due acquisti verranno quasi interamente finanziati da tre obblighi di riscatto che verranno esercitati entro fine mese, ovvero Barrow (15 milioni di euro), Roger Ibanez (8) e Cornelius (7).