tmw Atalanta, sorpasso per Koopmeiners. Fondamentale la Champions, le cifre

Il cambio di prospettiva per l'Atalanta è oramai un paradigma. Al netto dei proclami di inizio anno, quelli per la salvezza, ora anche i calciatori di alto livello preferiscono Bergamo rispetto ad altre piazze, seppur più blasonate. È il caso di Teun Koopmeiners, attualmente a un passo dalla formazione nerazzurra. Il centrocampista dell'AZ Alkmaar, 17 gol in questa stagione, può arrivare già nei prossimi giorni dietro il pagamento di una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. L'ingaggio è ampiamente nei canoni atalantini, visto che in caso di fumata bianca passerà da 800 mila a un quinquennale da 1,5 milioni.

VUOLE LA CHAMPIONS - La discriminante è la qualificazione dei nerazzurri al massimo torneo continentale. Koopmeiners è compagno di nazionale di De Roon e può essere stato un fattore, ma la scelta è quella di giocare la Champions da protagonista. Per questo per ora preferisce i nerazzurri a Roma e Arsenal, perché Bergamo può essere il trampolino perfetto per grandissimi palcoscenici. Sarebbe un primo colpo per Gasperini, anche se è possibile che non finisca qui.