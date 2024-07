Koopmeiners, Todibo e Sancho: la Juventus ci prova sul serio. Il punto sulle trattative

vedi letture

Teun Koopmeiners è un obiettivo della Juventus da tempo, ma la corsa al centrocampista dell'Atalanta si sta rivelando più complicata di quanto si potesse prevedere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è evidente ancora la differenza tra domanda e richiesta, con la Dea che non ha intenzione di fare sconti e accettare formule con calciatori in cambio. I bianconeri possono offrire massimo 42-45 milioni di euro, i Percassi ne chiedono 60, ma l'olandese vuole la Vecchia Signora, con cui ha già un accordo per un contratto di 5 anni a 4,5 milioni di euro a stagione.

Questo però non è l'unico tassello che Giuntoli vuole aggiungere alla sua squadra. In difesa il nome buono rimane quello di Jean-Clair Todibo del Nizza, che ha già detto sì al trasferimento. Manca pure in questo caso l'intesa con la società proprietaria del suo cartellino, che chiede 35-40 milioni di euro a fronte dei 20-25 offerti. L'alternativa è rappresentata da Jakub Kiwior, che Thiago Motta ha già avuto allo Spezia: costa 15 milioni, ma piace anche a Milan e Napoli, dunque la concorrenza non manca.

Infine l'ultimo calciatore da inserire nella rosa sarebbe Jadon Sancho del Manchester United, il preferito per il ruolo di esterno offensivo. Il problema è che costa 50 milioni e ha un ingaggio da 8,5 milioni netti all'anno. In più la formula del prestito non fa impazzire i Red Devils e dunque è più probabile possa aggiudicarselo il Borussia Dortmund.