Krause sullo stadio: "È lì da 100 anni e il nuovo Tardini sarà lì per altrettanto tempo"

vedi letture

Kyle Krause, presidente del Parma, ha toccato anche la questione nuovo stadio nella lunga conferenza stampa virtuale tenuta quest'oggi: "In ogni progetto c'è qualcuno favorevole e qualcuno che invece storce il naso e si oppone. Mi interessa la loro opinione e sapere quali sono le loro perplessità. Il Tardini è lì da cento anni ed il nuovo Tardini sarà lì per altri cento anni, quindi è importante che anche gli abitanti del quartiere capiscano l'importanza del nuovo stadio sia per il quartiere che per la cittadinanza. L'intenzione è quella di realizzare il progetto entro fine anno, ci stiamo muovendo velocemente per rispettare le tempistiche", le dichiarazioni del nuovo numero uno gialloblù.