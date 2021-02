Krunic: "Da bambino tifavo Stella Rossa. Un'emozione giocare al Marakana"

Rade Krunic ha parlato in conferenza stampa in vista della partita che il Milan disputerà contro la Stella Rossa in Europa League, svelando una sua passione per il club serbo: "Da bambino tifavo la Stella Rossa, non l'ho mai nascosto. Ma sono un grande professionista e sono felice di giocare al Maracana, sono emozionato e felice ma anche un professionista e ora gioca con il Milan. E' la mia seconda casa e ho sempre sognato di giocare con il Milan".