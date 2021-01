Kulusevski brilla: almeno 15 gol nelle ultime due stagioni, unico U-21 con Sacho e Foden

Dejan Kulusevski brilla nel firmamento delle stelle Under-21 d'Europa. L'attaccante svedese della Juventus, a segno nel 4-0 alla SPAL in Coppa Italia, è infatti, come evidenzia Opta, uno dei tre calciatori nati dal 2000 in poi ad aver segnato almeno 15 gol nelle ultime due stagioni. Con lui, altri due astri nascenti come Jadon Sancho e Phil Foden.