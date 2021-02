L'addio a Napoli, il gol, il ko, l'addio di Villas-Boas: Milik a Marsiglia non si fa mancare nulla

Arkadiusz Milik ha rotto in modo forte con il Napoli. Che non ha mollato di un centimetro, che non si è mai spostato dalla sua posizione: nonostante il polacco fosse in scadenza, ha chiesto fino all'ultimo euro. E così è stato, visto che Aurelio De Laurentiis ha incassato dal club di Frank McCourt 9 milioni di euro più 3 di bonus e il 20% sulla futura rivendita. Un inizio travagliato, in ogni caso, visto che poco dopo il suo arrivo André Villas-Boas ha rassegnato le sue dimissioni e ora Milik attende la sua nuova guida tecnica. Un terremoto inatteso che ha scosso Marsiglia e che avrà certamente anche strascichi legali.

Subito un gol, subito lo stop Dopo l'esordio, trenta minuti contro il Monaco, Milik ha segnato alla prima da titolare. Il gol del raddoppio contro il Nantes, ma dopo la rete si è fermato. Ha saltato il Classique contro il Paris Saint-Germain, la gara contro l'Auxerre e anche il Nantes. Il ritorno, comunque, è previsto a breve, con il Marsiglia in crisi nera di risultati e di morale che si aggrappa sulle spalle del ventiseienne di Tychy, Polonia, ventisette a fine mese, per ripartire. E rincorrere l'Europa.